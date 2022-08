Ubriaco alla guida di un’auto rubata e senza patente, fermato sulla 131 Dcn

Fermato da una pattuglia della Polizia Stradale all’altezza di Orotelli

Di: Redazione Sardegna Live

Un automobilista di 55 anni residente nel Sassarese è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di Nuoro sulla Statale 131 Dcn, all’altezza di Orotelli.

Gli agenti hanno notato che l’auto procedeva in modo irregolare sulla carreggiata e hanno deciso di fermarla, rilevando che l’uomo, oltre a guidare senza patente, perché revocata, aveva un tasso alcoolemico oltre i 3g/l. Non solo, era alla guida di un’auto rubata la notte precedente.

L'uomo è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza e per guida senza patente, come previsto, rispettivamente, dall'art. 186 lett. c e dall'art. 116 comma 15 del Codice della Strada, e denunciato per ricettazione.