Alberi caduti sulle auto e un palo divelto che ha bloccato la strada, intervengono i Vigili del Fuoco

Colpa del violento temporale che si è scatenato tra il golfo di Cugnana e Palau

Di: Redazione Sardegna Live

Dalle prime ore del mattino i vigili del fuoco di Arzachena stanno intervenendo per la rimozione di alberi pericolanti e prosciugamenti scantinati a causa di un violento temporale che si è abbattuto nella costa nord orientale tra il golfo di Cugnana e Palau.

A Cannigione alcuni alberi sono caduti sulle autovetture nelle vicinanze. Non si segnalano persone coinvolte. Interventi per maltempo anche alla Maddalena, dove un fulmine ha colpito un palo della corrente che cadendo ha bloccato la viabilità per alcune ore in via La fornace.

La squadra ha messo in sicurezza l'area in attesa dell'intervento della squadra specializzata Enel.