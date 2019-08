Successo per il primo festival Teatri della montagna

L’iniziativa è stata organizzata dalla organizzato dalla compagnia teatrale Artisti Fuori Posto e patrocinata dal al Comune e dalla Comunità montana del Gennargentu Mandrolisai

Di: Antonio Caria

Si è appena concluso il primo festival “Teatri della montagna”, promosso dalla compagnia teatrale ​Artisti Fuori Posto e patrocinato dal ​Comune di Desulo​ e dalla ​Comunità montana del Gennargentu Mandrolisai​.

L'iniziativa, che si è svolta dal 19 al 25 agosto, ha interessato oltre 2mila 300 abitanti del paese e gli spettatori giunti dai paesi della comunità montana e dal capoluogo, che sono stati coinvolti in laboratori di teatro e cinema, rivolti ai bambini e agli adulti, e negli spettacoli portati in scena dalle compagnie isolane ​Artisti Fuori Posto ​e ​Origamundi​.

Per l’occasione è stato anche realizzato il documentario ​“Desulo racconta”​, un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro del paese attraverso le esperienze e le aspirazioni dei suoi abitanti, che a breve sarà pubblicato sulle piattaforme web. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gigi Littarru e dall’assessore alla cultura​ Antonella Frongia​.

“Nella convinzione – fanno sapere dal Comune – che la cultura sia un motore di crescita e che il teatro sia un mezzo capace di forte traino, in grado di creare un luogo-non-luogo in cui le solide radici culturali del territorio possano integrarsi con il mondo teatrale ed il suo linguaggio. La scommessa è stata vinta, il paese ha accolto la manifestazione partecipando con entusiasmo alle iniziative offerte da questa prima edizione del festival che, per quelle future, si pone l’obiettivo di allargare la partecipazione al pubblico di tutta l’isola, con un programma di spettacoli e formazione teatrale che richiamerà nel territorio compagnie e formatori isolani, nazionali ed internazionali”.