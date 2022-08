Olbia. Auto contro pullman, incidente stradale in direzione San Teodoro

La conducente è stata estratta dall’autovettura dai Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale tra un’autovettura e un pullman di linea sulla circonvallazione nord in direzione San Teodoro stamattina alle 7.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia.

L’autovettura, per cause da accertare, si è scontrata semi frontalmente contro il pullman. I Vigili hanno estratto la conducente per affidarla alle cure dei sanitari del 118. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri.