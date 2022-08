Incidente stradale a Porto Rotondo, donna trasportata con l’elisoccorso a Olbia

Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti alle 13 circa per un incidente stradale fra due autovetture in prossimità del bivio per Punta Asfodeli, a Porto Rotondo.

Per cause in fase di accertamento, un fuoristrada e un’utilitaria sono andati in collisione semi frontalmente. Sul posto sono giunti due ambulanze e l’elisoccorso del 118: una donna è stata elitrasportata all’ospedale di Olbia, mentre per gli altri occupanti (in totale 4 due per autovettura) non sono state necessarie le cure mediche.

L’incidente ha portato disagi e rallentamenti al passaggio veicolare a causa della temporanea chiusura della strada. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Porto Rotondo.