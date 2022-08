Taser e munizioni nel bagaglio, italiano denunciato a Olbia

Residente in Francia ma arrivava in aereo da Basilea

Di: Redazione Sardegna Live

I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio a Olbia, e gli uomini della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, nell'ambito delle attività di controllo merci e passeggeri, hanno rinvenuto nei bagagli di un cittadino italiano residente in Francia, in arrivo da Basilea, tre confezioni di munizioni calibro 36 e 22 per un totale di 91 cartucce e un taser da contatto modello "Power 2000".

Il passeggero è stato segnalato all'autorità giudiziaria, in quanto non ha consegnato le munizioni al comandante o ad altro membro dell' equipaggio, per le comunicazioni alle autorità competenti ed è stato denunciato per porto di armi e oggetti a offendere e detenzione abusiva di armi. Ora rischia l'arresto fino a 12 mesi o l'ammenda fino a 371 euro.

Oltretutto gli è stato contestato il "contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini e gli spazi doganali, per aver occultato nel bagaglio merci estere". Una condotta è sanzionata con multa dal doppio al decuplo dei diritti doganali evasi. Tutto il materiale è stato sequestrato.