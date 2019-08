Incendi a Calangianus e Berchidda, in azione la Forestale

Interessate le località “San Leonardo” e “Sa Tanca Manna”

Di: Antonio Caria

Il Corpo Forestale è in azione per spegnere a Calangianus e Berchidda, rispettivamente in località “San Leonardo” e “Sa Tanca Manna”.

Le operazioni sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente a una pattuglia del Corpo forestale, che dopo un'attenta valutazione ha richiesto l'invio di un elicottero proveniente dalla Base di Limbara.