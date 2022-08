Musiche, danze e colori dal mondo a Nule il 10 agosto per Ballos de Austu

Festival internazionale del folklore e mostra del tappeto e dell'abito tradizionale nulese

Di: Redazione Sardegna Live

A Nule si riaccende la festa per la 19^ edizione di Ballos de Austu, il festival internazionale del folklore che richiamerà nel centro del Goceano le più belle espressioni del panorama delle tradizioni popolari isolane e internazionali.

L'evento, proposto dall'associazione "Su Furione" in collaborazione con il Comune di Nule e la Pro Loco, andrà in scena alle 22 del 10 agosto presso i Giardini pubblici con la partecipazione dei gruppi folk Su Furione di Nule, di Atzara, Oleri di Ovodda, Su Carruzu di Ghilarza, Figulinas di Florinas, il Ballet Folklorico del Nuevo Santander (Messico) e l'Erisa Folk Dance Ensamble (Georgia). Presenterà la serata Francesco Spanu, a seguire lo show di Dj Cinelli.

Dall'8 al 10 agosto, inoltre, sarà possibile visitare presso il Centro pilota ex ISOLA la mostra "Contami", esposizione dei tappeti e dell'abito tradizionale nulese. Gli orari di apertura saranno 10:00-13:00 e 16:00-20:00.

"Sarà una tre giorni ricca di fascino e suggestioni - spiegano gli organizzatori -in un centro che sa raccontarsi aprendo le porte dell'ospitalità. Vi aspettiamo a Nule per vivere con noi momenti di festa e condivisione. Sarà possibile scoprire la storia e il fascino dei nostri tappeti rinomati in tutto il mondo, i metodi di lavorazione e tessitura. E poi l'evento di punta, Ballos de Austu, travolgerà i visitatori in un carosello di colori ed emozioni con i tanti ospiti provenienti dalla Sardegna e dall'estero. Ognuno porterà il suo bagaglio culturale esibendosi sul palco per metterlo a disposizione di chi avrà il piacere di passare qualche giorno in nostra compagnia".