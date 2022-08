Baja Sardinia. Auto fuori controllo finisce in bilico su un muro

Incidente singolare, ma senza gravi conseguenze per gli occupanti della vettura

Di: Redazione Sardegna Live

Un singolare incidente stradale, senza gravi conseguenze per gli occupanti della vettura, è avvenuto questa mattina intorno alle 00.30 davanti all' Hotel Smeraldo a Baia Sardinia.

Per cause da accertare, una utilitaria è uscita di strada finendo la corsa in bilico su un muro.

Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del fuoco di Arzachena ha provveduto ad estrarre un ferito e mettere in sicurezza la macchina e parte del muro pericolante. Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri.