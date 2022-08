A Fonni una settimana di eventi: maschere, folklore, e l'attesissimo palio

Una serie di grandi eventi nel cuore della Sardegna: Identidades, Brathallos Folk e il 36° Palio di Fonni

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà una settimana di appuntamenti e sorprese a Fonni, nel cuore della Sardegna, dove migliaia di visitatori e appassionati assisteranno a uno spettacolo fatto di maschere dal mondo, folklore internazionale e ippica.

Sabato 5 agosto, alle 17, appuntamento con "Identidades - Grande sfilata delle maschere tradizionali". Ospiti della manifestazione saranno le maschere locali Urthos e Buttudos e Sas Mascheras Limpias, MasquAoste (Venezia), CivitaMask (Venezia), Colombina, Pantalone e Arlechino (Bergamo), Krampus (Alto Adige), Su Bundu (Orani), Merdules Bezzos (Ottana), Mamutzones Antigos (Samugheo), Mamuthones e Issohadores (Mamoiada), Urtzu e Sos Bardianos (Ula Tirso), Sos Tumbarinos (Gavoi), Su Sennoreddu (Teti), Maschera Gattu (Sarule), Is Arestes e s'Urtzu Pretistu (Sorgono), Cambas de Linna (Guspini), Tamburini e Trombettieri (Oristano), S'Attitidu Osincu (Bosa).

In serata, alle 22, si rinnova la magia del Brathallos Folk Fonni, il festival internazionale del folklore che vedrà in scena i gruppi folk Brathallos di Fonni, Karpaty (Slovacchia), Samba (Brasile), Pro loco di Samugheo e Biddobrana di Villaurbana. A seguire balli in piazza con Mariantonietta Bosu (organetto) e Francesco Fais (voce). Presenta Roberto Tangianu.

"Dopo due anni di stop dovuto all'emergenza sanitaria siamo pronti a ripartire con la 5^ edizione di Identidades - spiega Antonio Marrazzu, uno degli organizzatori -. Gli appuntamenti inizieranno dal venerdì con la scoperta di Fonni tra tour guidati e spettacoli dedicati al carnevale sardo. Sabato 6 agosto ci sarà l'apertura del museo dove si terrà una mostra fotografica e poi ci sarà un altro tour guidato nel territorio alla scoperta della civiltà nuragica fonnese a Madau e Gremanu. Alle 17 è prevista la partenza della sfilata delle maschere tradizioni che ospiterà 20 gruppi. La giornata di festa proseguirà con l'appuntamento delle 22, quando si terrà il 10° Brathallos Folk Festival. Un fine settimana intenso che varrà la pena vivere insieme. Fonni è pronta ad ospitare le migliaia di persone attese".

Il weekend proseguirà con l'attesissimo Palio di Fonni, giunto quest'anno alla sua 36^ edizione. La corsa a pelo più seguita dell'Isola, organizzata dalla Società Ippica Fonnese, vanta quest'anno un montepremi di 31mila euro. L'evento sarà impreziosito dalle pariglie dei cavalieri di Fonni.