A Ussana torna "Ballus": la cultura sarda incontra quella internazionale in un tripudio di danze e colori

Venerdì 29 luglio torna "Ballus", alla sua seconda edizione. Oltre ai gruppi folk di Ussana e Uta, si esibiranno sul palco anche quelli provenienti da Romania, Guadalupa e Colombia

Di: Redazione Sardegna Live

Tutto pronto a Ussana per la seconda edizione di "Ballus". L'evento organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con l'amministrazione comunale, si terrà presso il campo sportivo venerdì 29 luglio. Un'occasione per celebrare musica, suoni, e danze figlie di culture diverse, che si incontrano sul palco regalando al pubblico un mosaico tradizionale variopinto.

La prima edizione nel 2017 vide esibirsi, oltre ai gruppi della tradizione isolana, musicisti e danzatori provenienti da Croazia, Perù, Messico Argentina e Sri Lanka. Stavolta saranno ospiti i gruppi di Romania, Guadalupa e Colombia: un'occasione per conoscere costumi e tradizioni di Paesi lontani, in uno scambio interculturale fortemente arricchente.

Oltre ai gruppi internazionali sarà ospite anche il Gruppo Folk Pro Loco di Uta e, naturalmente, si terrà l'esibizione del Gruppo Folk Pro Loco di Ussana. La mattina del 29, alle 10.15, i gruppi ospiti incontreranno il sindaco e la Pro Loco per lo scambio dei doni presso l'aula consiliare. Poco più tardi, alle 11, ci sarà una breve animazione nella piazza del municipio. Alle 18.30 si svolgerà la Santa Messa presso la parrocchia di San Sebastiano.

L'evento prenderà ufficialmente via alle 21, e in apertura vi saranno gli inni nazionali. Poi, avrà inizio lo spettacolo presentato da Ottavio Nieddu, con le numerose esibizioni dei gruppi sardi e internazionali.