Addio a Giorgio Oppi: in centinaia in Consiglio per rendergli omaggio

Camera ardente nell'Aula dell'Assemblea sarda. I funerali nella basilica di Bonaria

Di: Redazione Sardegna Live

Centinaia di cittadini hanno reso omaggio per tutta la mattina a Giorgio Oppi. Il via vai in Consiglio regionale dove era allestita la camera ardente è stato incessante.

Tra i politici intervenuti, anche Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc. "Era una persona unica, di altri tempi - ha detto- Oppi era molto determinato, con a cuore i problemi della gente di Sardegna. Mancherà a tutti perché era un leader che amava questa terra. Divenne parlamentare, era seduto accanto a me ma soffriva perché gli piaceva fare politica in Sardegna occupandosi dei problemi della gente e degli ultimi. Le telefonate che faceva a me riguardavano questioni umane. Questo era Giorgio".

La camera ardente è rimasta aperta sino alle 14.30. I funerali saranno celebrati alle 16.30 nella basilica di Bonaria.