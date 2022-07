Cagliari. Lo stabilimento dell'Esercito ospita il servizio di accompagnamento e balneazione riservato ai disabili

Oggi il primo a fruirne è stato il signor Gesuino che, ultrasettantenne, ha iniziato l'anno scorso ad andare in spiaggia grazie a questo servizio

Di: Redazione Sardegna Live

Conclusa la fase dei preparativi e sistemate le attrezzature necessarie, ha preso il via oggi, lunedì 11 luglio 2022, il servizio di accompagnamento, balneazione sicura e permanenza in spiaggia presso lo Stabilimento balneare dell'Esercito Italiano al Poetto.

Grazie alla ospitalità dell'Esercito, con il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale Stefano Scanu che ha fatto gli onori di casa, e alla collaborazione del Comitato di Cagliari della Croce Rossa Italiana, le persone affette da gravi disabilità motorie o affette da patologie tali che rendano loro impossibile recarsi al mare, avranno la possibilità di contattare l'apposito servizio messo a punto dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune.

E oggi il primo a fruirne è stato il signor Gesuino che, ultrasettantenne, ha iniziato l'anno scorso ad andare in spiaggia grazie a questo servizio. Il primo bagno stagionale, sull'apposita sedia, è stata come una liberazione per una persona che altrimenti non avrebbe potuto recarsi in spiaggia.

“Oggi è una giornata bellissima perché – ha spiegato l'Assessora alle Politiche Sociali, Viviana Lantini - finalmente abbiamo avuto la possibilità di garantire le pari opportunità e l'inclusione a tutti i nostri cittadini. Un progetto nato durante la pandemia e con tanti momenti difficili, ma che ora è partito e ci ha reso felici. Siamo riusciti, come amministratori, ad essere utili ai cittadini che sono più sfortunati di noi. Ed è bellissimo vedere la gioia nelle persone che per tantissimi anni non hanno potuto provare l'emozione di fare un bagno al mare”.

Nell’ambito dell’inaugurazione il Generale Scanu, ribadendo quanto già dichiarato in occasione della firma del protocollo d’intesa, ha affermato che l'Esercito è al servizio dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili e con maggiori difficoltà e che la collaborazione intrapresa con il Comune, consente di ospitare all'interno dello stabilimento balneare dell'Esercito soggetti disabili gravi e gravissimi, garantendo loro la possibilità di trascorrere una giornata al mare in totale sicurezza.

Presenti al via del progetto anche il Sindaco Paolo Truzzu, il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, la Presidente della Commissione Politiche Sociali, Antonella Scarfò e la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi.

“Il servizio è pienamente operativo e la Croce Rossa – ha spiegato la Presidente del Comitato di Cagliari, Fernanda Loche - è molto orgogliosa per aver partecipato a questo bando. Noi facciamo assistenza alla balneazione e l'accompagnamento. Cogliamo questa occasione per invitare chi ne avesse bisogno, a contattarci in modo da prenotare l'accompagnamento e l'assistenza in spiaggia”.

Il servizio è gratuito e sarà garantito nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per aderire è necessaria la prenotazione chiamando il numero 349/5828374 il lunedì, mercoledì' e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, oppure inviando una mail all'indirizzo: servizio.assistenzapoetto2022@gmail.com