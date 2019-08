Il Gruppo folk "Su Furione" propone la 16^ edizione di Ballos de Austu

Il 12 agosto a Nule tutti i colori di un'Isola da amare

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Vincenzo Testa

Ballos de Austu è una finestra sulle stagioni più belle di un'Isola, un fiorire di colori che incanta e affascina. Il grande evento, proposto dal Gruppo folk "Su Furione" di Nule per il 12 agosto, giunge quest'anno alla sua 16^ edizione ed è un appuntamento che continua a richiamare visitatori e appassionati.

Le più interessanti formazioni del panorama folkloristico in Sardegna si esibiranno nel centro del Goceano raccontandosi su note di musica e passi di danza. I gruppi verranno presentati alle ore 19 nei giardini pubblici, dove alle 19.30 si terrà il momento "Ballende chin sos istranzos" in compagnia dei bambini del corso di ballo sardo e dei fisarmonicisti locali.

A partire dalle 22 la serata folkloristica presentata da Francesco Spanu. Sul palco i padroni di casa di Su Furione, Iscola de Ballu sardu Balar di Perfugas e i gruppi Sas Comares de Santu Juanne di Benetutti, Santu Jagu di Ittireddu, di Orotelli, di Orani, Santa Maria 'e Turres di Galtellì e il Tenore Nulesu di Nule.

Una imperdibile kermesse sui sentieri della memoria e delle tradizioni che vivono ancora grazie all'entusiasmo e alla passione di chi ne indossa i panni e ne raccoglie l'eredità.

Per tutta la giornata sarà possibile inoltre visitare i laboratori in cui le tessitrici locali lavorano alla realizzazione dei pregiati e rinomati tappeti nulesi, un'arte che si perde nel tempo e produce capolavori di grande valore che abbelliranno per l'occasione lo scenario in cui si terrà la rassegna.

"Vivere le comunità dell'interno dell'Isola significa scoprire il fascino più vero della nostra terra - spiegano gli organizzatori -. Abbiamo lavorato a lungo per offrire il meglio a quanti verranno a trovarci in occasione di questa manifestazione che ci accompagna da 16 anni. Decine di ballerini e musicisti provenienti da ogni parte dell'Isola regaleranno momenti da vivere a chi avrà il piacere di condividere con noi la serata del 12 agosto".

Nule, ancora una volta, mette in vetrina i propri tesori in una serata di festa che proseguirà fino a tarda notte. Alle 24, infatti, è in programma lo Schiuma Party con special guest Francesco Cinelli e l'evento "Music in the world". Ballos de Austu, l'estate in Sardegna si vive a Nule.