Combattere criticità ed emergenze: siglata la convenzione tra Comune e “Protezione Civile Bolotana”

Un patto tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione Onlus per la salvaguardia del territorio

Di: Antonio Caria

Lo scorso mese di luglio, il Comune di Bolotana ha approvato la convenzione con l’Associazione di Volontariato ONLUS “Protezione Civile Bolotana” per contrastare, insieme alle altre Istituzioni ed Enti preposti, eventuali criticità ed emergenze si dovessero verificare nel territorio.

Già nell’ottobre 2017, tuttavia, il Comune ha deliberato l’approvazione del Piano di Protezione Civile. Coerentemente con la sua adozione, è stato istituito il Centro Operativo Comunale (Coc) presieduto e convocato dal Sindaco nei casi di emergenza.

Nel luglio 2018, nasce l’Associazione di Volontariato ONLUS “Protezione Civile Bolotana”, che ad oggi conta circa 35 soci e la cui sede è presso la ex caserma in località “Bardosu”. Obiettivo: salvaguardare e supportare la propria comunità negli ambiti operativi per cui l’ associazione risulta accreditata.

La convenzione prevede la collaborazione in caso di eventi eccezionali, calamità naturali, ed emergenze ambientali, anche a carattere idrogeologico. Inoltre offrirà supporto anche in tutte quelle fasi di situazioni che potrebbero comportare pericolo per l’incolumità pubblica.

Infine si occuperà anche della tutela dei boschi, parchi e strutture pubbliche, oltre che il presidio del territorio anche in merito all’osservanza delle modalità di corretto conferimento dei rifiuti e del contrasto al fenomeno dell’abbandono.