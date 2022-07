Travolta e uccisa a bordo strada a Monserrato: disposta consulenza su dinamica incidente

La donna, 48enne rumena, era stata colpita dallo specchietto di un furgone. Conducente indagato per omicidio stradale

Di: Redazione Sardegna Live

La Procura di Cagliari ha disposto una consulenza cinematica per capire la dinamica dell'incidente di domenica scorsa, quando la badante rumena Mihaela Nuta Stan, 48 anni, ha perso la vita dopo essere stata colpita alla testa dallo specchietto di un furgone, mentre camminava a bordo strada sulla statale 387, nel comune di Monserrato.

La donna aveva riportato un grave trauma cranico, rivelatosi fatale. Il conducente, subito fermatosi per prestare soccorso, è indagato per omicidio stradale, ma le eventuali contestazioni potranno essere formulate solo dopo che l'esperto nominato dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia avrà accertato l'esatta dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro.

La famiglia, che si è affidata allo Studio3A Valore, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, ha accolto con favore la decisione della Procura. Dopo il nulla osta del magistrato, domani la salma dovrebbe partire per Brasov, in Transilvania, città natale della donna che viveva in Sardegna ormai da 11 anni.