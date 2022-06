Telelaser a Monserrato: raffica di multe nel mese di giugno

Gli apparecchi saranno operativi anche durante tutto il mese di luglio. Ecco il calendario

Di: Redazione Sardegna Live

Telelaser a Monserrato con l'obiettivo di prevenire e rilevare le infrazioni in materia di superamento dei limiti di velocità. Ciò consentirà inoltre di individuare chi parla al telefono o non indossa le cinture di sicurezza.

Il telelaser è in grado di riconoscere il tipo di veicolo in avvicinamento. Tra i possibili impieghi c’è la possibilità di funzionare sia se puntato verso un mezzo in avvicinamento (situazione classica), che in allontanamento.

Il Comando di Polizia Locale utilizzerà il Telelaser sulle principali strade comunali. L'apparecchio non sarà posizionato in modo permanente ma sarà utilizzato secondo un calendario predisposto e comunicato per tempo.

Nel mese di giugno sono state numerose le persone sorprese a infrangere il regolamento alla guida dell'auto. Di conseguenza si è registrato un'ingente quantitativo di sanzioni. Oggi, 29 giugno, verrà posizionato in via Giuseppe Zuddas dalle 15 alle 20.

Apparecchi operativi anche durante tutto il mese di luglio. Ecco date e orari:

05.07.2022 08-13 Via Decio Mure

06.07.2022 08-13 Via Dell’Università

08.07.2022 15-20 Via Caracalla

09.07.2022 15-20 Via Porto Botte

12.07.2022 08-13 Via Crasso

13.07.2022 15-20 Via San Gottardo

15.07.2022 15-20 Via Cesare Cabras

16.07.2022 15-20 Via Palau

19.07.2022 08-13 Via Riu Mortu

20.07.2022 15-20 Via Riu Mortu

22.07.2022 08-13 Via del Redentore

23.07.2022 08-13 Via Giuseppe Zuddas

26.07.2022 15-20 Via Dell’Università

27.07.2022 15-20 Via Riu Mortu

29.07.2022 08-13 Via Cesare Cabras