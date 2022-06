Massima allerta per pericolo incendio su gran parte della Sardegna per domani

Bollettino della Protezione Civile

Di: Redazione Sardegna Live

Previsione di pericolo incendio tra medio e alto su massima parte della Sardegna per domani, domenica 26 giugno.

Tra gialla e arancione, quasi tutto il territorio regionale è interessato dalla nuova allerta lanciata dalla Protezione Civile.

In particolare, nel cagliaritano è previsto pericolo medio, mentre in altre regioni dell'Isola, come Montacuto, Goceano, Meilogu, Planargia, Villanova, Montiferru, Sinis, parte del Campidano di Oristano, del Linas, del Linas, del Sulcis e Capoterra è previsto pericolo alto.