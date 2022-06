Gonnesa. Verdesca (?) arriva sulla battigia, rabbia tra i bagnanti: “Lo hanno tolto dall’acqua!”, IL VIDEO

Lo spavento iniziale si è trasformato in indignazione per come è stato trattato il povero animale

Di: Redazione Sardegna Live, video di Rita Piga

Un tranquillo pomeriggio al mare sulla spiaggia Fontanamare a Gonnesa è stato animato da quella che dalle immagini sembrerebbe una verdesca, arrivata fin quasi alla riva probabilmente trasportata dalla corrente, visto che l’animale appariva abbastanza provato.

I bagnanti, tra urla, spavento e corsette sulla riva, hanno ripreso la verdesca con i cellulari e postato sui social i video che sono stati condivisi immediatamente da centinaia di utenti.

In un secondo momento è però apparso un altro video che riprende alcuni bagnanti togliere di peso la povera verdesca dall’acqua e portarla sul bagnasciuga, tra le lamentele di alcune persone lì presenti: “Rimettetela in acqua!” si sente dire più volte.

La rabbia è letteralmente esplosa sugli stessi social tra i commenti contrari al gesto dei bagnanti che, togliendo la verdesca dall’acqua, avrebbero contribuito ad aumentarne visibilmente la sofferenza.

Il video, quello del momento dell'avvistamento, è di Rita Piga.