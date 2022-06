Calangianus. Scontro auto-moto sulla Statale 127, tre persone in ospedale

L’incidente è avvenuto all’ingresso della città. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nel primo pomeriggio sulla Statale 127, all’ingresso di Calangianus, in direzione Olbia. Per cause ancora da accertare un'auto e una moto si sono scontrate. Codice giallo per il motociclista che è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Tempio. Anche le due persone a bordo dell'auto, una madre con la figlia di 7 anni, sono state medicate e portate in osservazione nello stesso ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco di Tempio e la Polizia per i rilievi.