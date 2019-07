Mater Olbia. Caminera Noa: “Fare chiarezza”

Gli attivisti: “Non siamo contro la sanità privata ma contro le speculazioni edilizie del Qatar”

Di: Antonio Caria

“Davanti alle opinioni e posizioni sempre più contraddittorie e discordanti espresse dalla nuova classe dirigente Regionale sarda e dal Governo Lega-5telle sul Mater Olbia: “specchiatezza rispetto ai finanziamenti pubblici, vecchi e nuovi, le reali “eccellenze” offerte e il futuro della sanità pubblica sarda sempre più impoverita nei servizi e nel caos totale di gestione, compreso il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore”; e anche alla luce delle posizioni sempre più critiche espresse dai Comitati in difesa degli ospedali di tutta la Sardegna dopo gli incontri fatti coi nuovi assessori Nieddu (Sanità) e Fasolino (Bilancio)”.

A dirlo è in un comunicato di Caminera Noa che, inoltre “Chiede che le forze di governo a Roma e a Cagliari dicano una volta per tutte cosa c’è dietro il Mater Olbia e soprattutto dietro e dentro la precedente riforma della rete Sanitaria della Giunta Pigliaru. Inoltre vogliamo anche sapere perché il governo Giallo Verde un anno fa ha firmato la proroga dei finanziamenti al Mater Olbia sino al 2021 (vedi decreto mille proroghe!), mentre oggi per voce di Giagoni (capogruppo Lega) esprimono dubbi e riserve sulla chiarezza di tutta la “vicenda Mater”!”:

“Da due anni, fuori da ogni interesse elettorale, – specificano – Caminera Noa ha fatto diverse manifestazioni contro e davanti al Mater Olbia e a sostegno dei presidi ospedalieri pubblici coi comitati della Rete Sarda per la difesa della Sanità”.

“Caminera Noa – concludono gli attivisti – non è contro la sanità privata ma è contro le speculazioni edilizie del Qatar perchè siamo convinti che il privato debba reggersi con mezzi propri e non con consistenbti finanziamenti pubblici e soprattutto non deve prevalere a discapito della qualità e dell’efficienza della sanità pubblica Sarda. Vogliamo sia fatta subito chiarezza!”.