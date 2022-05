Olbia. Incidente stradale nel primo pomeriggio: tre auto coinvolte

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco di Sassari hanno ricevuto intorno alle 13 di oggi una richiesta d’intervento per un incidente stradale avvenuto a Olbia in via Barcellona, che ha coinvolto tre autovetture: due Fiat Panda e una Mini.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area del sinistro e collaborato con i sanitari del 118 per stabilizzare le persone coinvolte, due delle quali sono state trasportate all’ospedale di Olbia per ricevere le cure mediche.

Sulla dinamica i rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale.