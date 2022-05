Successo per la prima delle cinque giornate in onore di San Simplicio. Olbia può godersi nuovamente la festa

Questa sera dalle 22, in programma al Parco Fausto Noce, i Tazenda in concerto.

Di: Giovanni Putzu

Olbia e la Gallura hanno finalmente vissuto a pieno l'inizio della festa di San Simplicio che ritorna dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Nel pomeriggio di ieri la festa ha preso il via con il raduno delle bandiere ex voto nel piazzale antistante la basilica dedicata al Santo patrono di Olbia e della Gallura che intorno alle 17.00 accompagnate dalla banda cittadina e da alcuni fedeli hanno raggiunto la casa di Giovanni Varrucciu, presidente del comitato organizzatore dei festeggiamenti, successivamente dopo un rinfresco, nella basilica è stata celebrata la Santa Messa.

Conclusa la parte religiosa, prende il via la parte laica con lo spettacolo pirotecnico al quale hanno assistito in migliaia in tutto il lungomare, riqualificato recentemente.

Terminato lo spettacolo pirotecnico, il tutto si è spostato nel Parco Fausto Noce, luogo simbolo dei festeggiamenti in onore di San Simplicio, dove ad attendere il pubblico c'era lo spettacolo musicale di Giuliano Marongiu “Isola in festa”. Sul palco al partire dalle 22.30, insieme a Giuliano Marongiu si sono alternati alcuni ospiti tra cui Laura Spano, Lucia Budroni, Francesca Lai, il duo Bande-Tangianu e il giovane cantante olbiese Andrea Sanna.

Ospite della serata anche Maria Giovanna Cherchi che ha presentato in anteprima il suo nuovo disco “Sirena”.

Questa sera dalle 22, in programma al Parco Fausto Noce, i Tazenda in concerto.