Olbia. Vede fumo dal cofano: in un attimo le fiamme. Paura per il conducente

Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Ha notato del fumo uscire dal cofano del furgone, prontamente ha quindi arrestato la marcia ed uscito dal mezzo. In un attimo le fiamme. È successo ieri notte, intorno alle 23: 30 in località San Vittore a Olbia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, allertati dal conducente, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti dal conducente del furgone, un Renault Trafic.