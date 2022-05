Tragedia a Sanluri, bimbo di 6 anni muore per un malore dopo il bagnetto

Il magistrato dispone l'autopsia

Di: Redazione Sardegna Live

Un bambino di 6 anni è morto per un malore durante la notte in un'abitazione di Sanluri. La tragedia è avvenuta poco prima dell'1.

Il piccolo, disabile e affetto da alcune patologie psicomotorie, si trovava in casa con la madre, una donna di 36 anni.

A quanto pare aveva appena fatto il bagnetto quando si sarebbe improvvisamente sentito male: si sospetta una crisi epilettica e respiratoria, di cui il bimbo era stato vittima anche in passato. Questa volta purtroppo gli è risultata fatale. E' stata la mamma a dare subito l'allarme.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino per arresto cardiocircolatorio. Poco dopo sono giunti nell'abitazione anche i carabinieri della Compagnia di Sanluri che hanno avviato gli accertamenti e informato la Procura. Il magistrato ha disposto l'autopsia.