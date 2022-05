Sanluri. Samuele muore mentre fa il bagnetto, la comunità si stringe al dolore della famiglia

Di: Redazione Sardegna Live

Samuele aveva solamente 6 anni, è morto mentre faceva il bagnetto la notte tra martedì e mercoledì nella casa di via Manno, a Sanluri, dove il piccolo abitava insieme alla sua mamma, di 36 anni. La tragedia è avvenuta poco prima dell'1.

Il piccolo, disabile e affetto da alcune patologie psicomotorie, si sarebbe improvvisamente sentito male: si parla di una crisi epilettica e respiratoria, di cui il bimbo era stato vittima anche in passato. Sarà l’autopsia a stabilire con esattezza le cause della morte. È stata la mamma a dare subito l'allarme.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino. Poco dopo sono giunti nell'abitazione anche i carabinieri della Compagnia di Sanluri che hanno avviato gli accertamenti e informato la Procura.

“Quando ad andare via è un bimbo di 6 anni il lutto si estende a tutta la comunità. Un abbraccio alla famiglia”, scrive su Facebook il sindaco di Sanluri Alberto Urpi pubblicando l’immagine del fiocco nero simbolo del lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio, come quello straziante di una persona che ha conosciuto il piccolo Samuele: “Quanto dolore, conoscevo quel bimbo, l'ho coccolato, ci ho giocato, l'ho cambiato, ho avuto l'onore di abbracciarlo per due anni. Che Dio ti accolga nel suo tenerissimo abbraccio. Ciao piccolo Samuele. Condoglianze alla sua mamma al suo papà e tutta la famiglia”.