Mercato di via Quirra, condizionatori ko. Tra i box si lavora tra mosche e caldo infernale: Noi, lavoratori di serie B”

La denuncia arriva dai commercianti che lavorano tra i banchi del pesce: “Così siamo destinati a chiudere e morire di fame”

Di: Alessandro Congia

Caldo infernale, alte temperature e se ci si mette poi anche l’impianto di climatizzazione che fa i capricci e che non funziona, al mercato rionale di via Quirra, tra la crisi perenne, si è costretti a lavorare tra le mosche, l’afa insopportabile e con la merce (il pesce fresco), letteralmente invaso dalle mosche. E i clienti? Disertano i banchi e vanno altrove. I tecnici? Pare stiano intervenendo, ma l'aria tra le corsie del mercato è insopportabile.

Disagi e problemi perenni

I titolari dei box lanciano l’allarme: “Siamo obbligati a lavorare con i prodotti coperti da veline e ghiaccio in quanto la mancanza della funzionalità dell’impianto d’aria condizionata è compromesso, tutto è letteralmente fermo e la gente ovviamente non resta a fare la spesa considerata l’altissima temperatura all’interno, immaginatevi gli anziani. Ci hanno promesso che avrebbero risolto quanto prima, ma qui siamo ancora in alto mare”.

Per ora si sa che in Comune ci si sta attivando celermente per risolvere il grosso problema, anche se – affermano e denunciano i commercianti di via Quirra – per ora, da quando ha iniziato a fare caldo afoso, l’impianto non è stato mai acceso”.