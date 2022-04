Un giorno alla Torre: viaggio nel Medioevo alla scoperta della torre più famosa e suggestiva di Iglesias

I Castellani vi aspettano alla Torre Guelfa per rivivere l’atmosfera medievale e ammirare una vista mozzafiato

Di: Alessandra Leo, foto di Luisa Mattioni

In occasione della manifestazione Monumenti Aperti, l’Associazione Culturale NOA, in collaborazione con l’ASD Compagnia d’Arme Castellano de Gioiosa Guardia, vi accompagnerà in un suggestivo e affascinante viaggio indietro nel tempo per scoprire la magia che circonda la torre più famosa di Iglesias: la Torre Guelfa.

Disponibili oggi e domani le visite guidate: dalle 16 alle 20 per la giornata di oggi e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 per domani. L’ingresso si trova in via Lanusei.

Non dimenticate le fotocamere per immortalare la vista mozzafiato che vi troverete di fronte una volta saliti in cima alla torre!