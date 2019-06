Gavino Sanna padrino di “Cent’Anni”

Il pubblicitario inaugurerà l’esposizione dedicata all’arte sarda nel novecento

Di: Antonio Caria

Sarà Gavino Sanna, il celebre mago della pubblicità originario di Porto Torres, a inaugurare la la mostra “Cent’anni” sui maestri sardi del secolo scorso, sabato 22 giugno alle 19.30, al museo Ortiz di Atzara.

Al taglio del nastro parteciperanno anche il sindaco Alessandro Corona e i curatori Sabina Corriga e Antonello Carboni.

E in effetti c’è un filrouge che lega la presenza di questo straordinario artista della comunicazione pubblicitaria ai protagonisti della collettiva di Atzara. Sanna ha, infatti, studiato a Sassari, nello stesso Istituto d'arte dove si sono formate figure come Antonio Corriga, Libero Meledina, Costantino Spada, Mauro Manca, Gavino Tilocca, Antonio Atza e Nino Dore e in cui hanno insegnato giganti come Gavino Tilocca, Eugenio Tavolara, Stanis Dessy e Filippo Figari.

Quest’ultimo ricopriva l’incarico di preside negli stessi anni in cui Sanna frequentava l’istituto. Quarantatré opere che saranno esposte, tra quadri sculture, ceramiche, bronzi e tele. Dal 22 giugno al 1 dicembre, la collettiva resterà aperta tutti i giorni, al mattino dalle 9.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.