Sassari-Olbia: consegnati all’impresa i lavori di manutenzione sulla viabilità complanare del lotto 8

Al via la gara d’appalto per la ricostruzione del ponte sul Rio Enas

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri, sono stati consegnati all’impresa esecutrice i lavori di manutenzione sulle strade complanari del lotto 8 della Sassari Olbia, per la bitumatura di alcuni tratti.

Inoltre sono state avviate le procedure per la pubblicazione del bando di gara per la ricostruzione del ponte sul Rio Enas sulla viabilità complanare sud, danneggiato a causa dell’alluvione del novembre 2013.

I lavori avranno un costo complessivo di oltre 10 milioni di euro e interesseranno i Comuni di Olbia, Loiri Porto S. Paolo e Monti.

L’intervento, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la rimodulazione delle somme rimaste a disposizione per la costruzione della ‘Sassari Olbia’, va ad aggiungersi a quelli già in corso per la realizzazione dell’intero itinerario.

Un ulteriore intervento, che sarà appaltato in seguito (valore oltre 5 milioni di euro), riguarderà i lavori impiantistici che prevedono l’installazione di pannelli a messaggio variabile (PMV), controllo elettronico della velocità e videosorveglianza del traffico sull’intero itinerario.