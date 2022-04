Cagliari. Maltrattava, denigrava e offendeva la madre: arrestato

L'uomo si trova ora nel carcere di Uta

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in aiuto di una donna, vittima di maltrattamenti da parte del figlio.

L’anziana signora, come ha spiegato la Polizia, a seguito dell’ultimo di una lunga serie di episodi in cui veniva percossa, denigrata e offesa, si era rifugiata a casa di un familiare. È lì, grazie anche al sostegno dei familiari, che ha avuto finalmente il coraggio di denunciare, quanto, per mesi, aveva subito.

L’uomo, un 52 enne cagliaritano, ha continuato ad inveire sulla madre anche di fronte agli agenti. Tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia in flagranza di reato, è stato condotto presso il carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.