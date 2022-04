Iglesias. Il Sindaco Mauro Usai: “La sanità allo sfascio per colpa della Lega, ma loro pensano ad accusarmi per il circo, mica agli ospedali!”

Il Primo Cittadino risponde ad una nota del segretario regionale della Lega Dario Giagoni, proprio mentre viene chiuso temporaneamente il Pronto Soccorso di Iglesias

Di: Alessandra Leo

“Per Natale hanno tentato di chiudere le sale operatorie costringendomi ad occupare con la tenda l'ingresso del CTO. Per Pasqua, invece, chiudono il Pronto Soccorso. Ecco i due regali che il Governo regionale leghista ha riservato alla nostra Città. Nelle stesse ore in cui ad Iglesias chiude il Pronto Soccorso, il Segretario del partito di Salvini, l'On, Giagoni, scrive un comunicato durissimo rivolto al sottoscritto, accusandomi di non aver verificato il circo di Iglesias”.

Sono parole piene di rabbia quelle del Sindaco di Iglesias Mauro Usai.

Contemporaneamente alla pubblicazione della nota ieri pomeriggio della direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus e del direttore Giuseppe Pes, in cui si annunciava la chiusura temporanea del Pronto soccorso del CTO di Iglesias fino a mercoledì 20 aprile, a causa dello stato di malattia di 5 medici del Pronto Soccorso del Sirai, a Carbonia, ci sono state proprio le dichiarazioni dell’On. Giagoni.

Il segretario regionale della Lega ha infatti affermato che: “Nel 2022 ci aspettiamo una maggior sensibilità da parte del mondo politico e non solo dell’opinione pubblica sulla tematica. Il primo cittadino avrebbe dovuto verificare anche attraverso gli organi preposti al controllo che le condizioni di permanenza degli animali fossero adeguate e dignitose".



"Invece il tutto si è ridotto a una sterile difesa di se stesso trincerandosi dietro uno pseudo rispetto di norme che non vietano gli spettacoli circensi con animali. Questo, purtroppo, è vero ma non implica che non ci possano essere interventi mirati al controllo e alla salvaguardia benessere animale. Un dovere peraltro di chi ricopre certe cariche… Tenere in cattività animali selvatici al fine del loro sfruttamento per motivi economici è una crudeltà inaccettabile e un messaggio sbagliato che non dobbiamo consegnare alle nuove generazioni!”

La dichiarazioni di Giagoni sono state rilasciate in seguito alle polemiche sul circo a Iglesias. Dopo i fiumi di messaggi apparsi sui social da parte dei cittadini che segnalavano un elefante costretto ad entrare in un container per trascorrere la notte, è scesa in campo l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che ha deciso di presentare una denuncia per maltrattamento di animali.

"Animali di questa portata tenuti in un container rappresentano una violenza inaudita - scrivono gli animalisti - ci domandiamo anche se i controlli obbligatori dei veterinari dell'Asl avevano rilevato o meno questo maltrattamento in quanto questi controlli devono essere fatti appena il circo mette le tende".

Mauro Usai non ha tardato a ribattere: “Giagoni, che evidentemente non sa che per tre anni consecutivi ho adottato un'ordinanza per vietare il circo ad Iglesias e che spetterebbe proprio alla Asl fare i controlli sulla salute degli animali (e quindi proprio alla Regione che lui governa), è lo stesso politico che è andato ad Olbia per protestare contro l'arrivo di donne e bambini in fuga dalla guerra, tratti in salvo in mezzo al mare da una missione umanitaria, scrivendo la pagina più vergognosa della politica sarda".

"Questa è l'attenzione della Lega per Iglesias: mica gli ospedali, il circo. Hanno la sensibilità per protestare quando si tratta di animali, ma non darebbero un bicchiere d'acqua ad un padre abbracciato al figlio, in fuga da fame e disperazione. E naturalmente se ne fregano della sanità in Sardegna allo sfascio proprio sotto il governo della Lega” ha dichiarato Mauro Usai sul proprio profilo Facebook.

E prosegue: “State tranquilli: Il mio territorio, la mia Città, hanno scritto le prime pagine del movimento operaio in Italia e non si dimenticheranno di certo della vostra incapacità e menefreghismo nei confronti dei nostri concittadini. Sorge però una domanda: come mai il vertice del partito di Salvini in Sardegna, di Olbia per giunta, è così interessato ad attaccare il Sindaco di Iglesias sul circo e non dice mezza parola sullo sfascio della sanità di cui anche lui è responsabile?"

"In uno dei due capoluoghi del Sulcis Iglesiente, con un bacino 80.000 abitanti, da oggi è chiuso il pronto soccorso a causa della vostra incapacità. Le mie più sentite congratulazioni, seguirete presto Salvini nell'oblio a cui gli elettori vi confineranno. Rimarrete solo un brutto sogno da dimenticare, una parentesi infelice della storia della politica sarda fatta di discoteche aperte in pandemia e selfie" conclude Usai.

La nostra Sardegna in mano ai proconsoli lombardi, avete già fatto ridere abbastanza”.