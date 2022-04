Decimomannu. Anziana scippata da due minorenni per 6 Euro

I due ragazzini sono stati individuati e bloccati dai Carabinieri poco dopo

Di: Redazione Sardegna Live

Furto con strappo da parte di due minorenni cagliaritani ai danni di una pensionata 81enne desulese.

Il fatto è accaduto a Decimomannu attorno alle ore 20 in via San Giacomo: i due hanno strappato dalle mani della donna una borsetta contenente un portafoglio con all'interno la somma di €6, una carta bancomat e un cellulare, per poi darsi alla fuga per le vie circostanti.

Le immediate ricerche svolte dai Carabinieri della locale Stazione hanno consentito di individuare e bloccare i due e di recuperare l'intera refurtiva che è stata restituita all’anziana vittima.

I militari hanno deferito i due responsabili alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Cagliari.