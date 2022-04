A fuoco un'auto nella notte a Orani

Le cause sono ancora in corso di accertamento

Di: Redazione Sardegna Live

L’allarme è scattato verso le tre del mattino a Orani. Una Citroen C3, per cause in corso di accertamento, è andata a fuoco mentre si trovava parcheggiata in viale Sardegna.

Immediatamente è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area.

Sul posto i Carabinieri hanno avviato le indagini del caso.