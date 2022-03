Assemblea dei lavoratori a Ozieri rinviata al 9 aprile per maltempo

Emergenza meteo nel weekend. Gli organizzatori rimandano l'appuntamento di una settimana

Di: Redazione Sardegna Live

L'assemblea dei lavoratori in programma presso la fiera di San Nicola (Ozieri) il 2 aprile è stata rinviata di una settimana.

L'ondata di maltempo prevista nel weekend ha convinto gli organizzatori a rimandare l'appuntamento al 9 aprile, ore 19, invitando i lavoratori di tutti i comparti ad aderire all'evento.

"Avremmo voluto tenere l'assemblea prima - spiegano i referenti a Sardegna Live - ma abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze dei lavoratori che nel fine settimana sono più liberi".

L'ASSEMBLEA. L'evento del 9 aprile fa seguito alla marcia di protesta del 19 marzo, quando allevatori, agricoltori, autotrasportatori, imprese edili, partite iva e non solo del centro-nord Sardegna hanno manifestato il proprio disappunto per l'aumento dei prezzi di carburanti, energia e materie prime. La grande partecipazione riscontrata in quella occasione ha convinto gli organizzatori a proseguire la battaglia istituendo un coordinamento (lo si farà proprio il 9 aprile) e stilando un manifesto programmatico necessario per presentare in Regione le istanze dei comparti produttivi coinvolti.