Monserrato. Ruba borsellino da auto: denunciato 30enne straniero

E' stato incastrato dalle telecamere

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Monserrato, a seguito di approfondite indagini, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un 30enne algerino senza fissa dimora.

In particolare gli investigatori dell'Arma, grazie anche all'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e tramite escussione di testi, hanno raccolto nei confronti dello straniero inequivocabili elementi di reità in quanto materiale esecutore del furto di un borsello, contenente denaro e vari documenti, dall'interno di una Mercedes-Benz momentaneamente parcheggiata in via San Valeriano, nel pomeriggio del 24 marzo scorso.

La vittima del furto è un 42enne, camionista di Serramanna. Ricevuta la denuncia querela, i militari si sono subito attivati a ricercare quale telecamera potesse aver ripreso l'autore del furto e con un po' di pazienza sono riusciti ad osservarne la fisionomia da loro ben conosciuta per pregresse vicende. I militari non hanno avuto dubbi.