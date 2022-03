Olbia, incendio di un furgone nella frazione di Mamusi, non ci sono stati feriti

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 17.30, i Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti nella frazione di Mamusi in via Omodeo per l'incendio di un furgone adibito alla raccolta della carta.

Il mezzo è andato completamente distrutto. Non si segnalano feriti. Sul posto, oltre alle due squadre del distaccamento di Olbia, anche i Carabinieri.