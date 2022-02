Ucciso a sprangate dal genero a Porto Torres. Il sindaco: "Siamo sconvolti"

Massimo Mula: "Vicinanza nei confronti dei familiari delle persone coinvolte. Ora silenzio e riflessione".

Di: Redazione Sardegna Live

"L'intera comunità turritana è sconvolta per quanto accaduto questa sera in via Principessa Giovanna". Con queste parole il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas esprime il sentimento della città dopo il barbaro omicidio avvenuto in serata (qui la notizia).

"Nel manifestare la vicinanza nei confronti dei familiari delle persone coinvolte - scrive Mulas - e per rispetto verso il loro dolore, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare gli eventi del carnevale dei bambini in programma domenica 27 febbraio nelle piazze del centro".

"È il momento del silenzio e della riflessione", conclude il primo cittadino.