Shock a Porto Torres: uccide il suocero a sprangate e ferisce moglie e suocera

La vittima, ex poliziotto, era intervenuto in difesa della figlia. L'omicida è ricercato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Bagno di sangue questa sera a Porto Torres, dove un ex poliziotto, Basilio Saladino, è stato assassinato a sprangate dal genero. La vittima, secondo quanto ricostruito, era intervenuta per difendere la figlia dalla violenza del marito che sarebbe comunque riuscito a ferirla gravemente. Ferita in modo grave anche la moglie di Saladino, colpita a sua volta a colpi di spranga.

Il dramma si è consumato in via Principessa Giovanna, non lontano dal lungomare.

L'assassino è in fuga e gli inquirenti sono impegnati nelle ricerche sul territorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e del Comando provinciale di Sassari. Madre e figlia sono state trasportate a bordo di due ambulanze del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.