Sartiglia: tanti eventi ma si farà festa con prudenza

Dal 24 febbraio al 1° marzo Oristano ritrova il Carnevale

Di: Redazione Sardegna Live

Fra innovazione e tradizione, anche quest'anno la città di Oristano accompagnerà la Sartiglia con una serie di appuntamenti collaterali che faranno da cornice alla manifestazione principe che, seppure in forma ridotta, rinnova la plurisecolare tradizione carnevalesca.

Tutti gli eventi in programma da giovedì 24 febbraio al 1° marzo, già deliberati dalla Giunta, sono realizzati dall'assessorato alla Cultura del Comune, dalla Fondazione Oristano e dalla Pro Loco.

"La Sartiglia, pur nella forma ridotta decisa unanimemente da Comune, Fondazione Oristano, istituzione Sa Sartiglia, dai Gremi e dai Cavalieri, rimane il momento più importante del carnevale 2022 - spiega il sindaco e presidente della Fondazione Andrea Lutzu - Accanto all'evento clou, però, abbiamo voluto proporre tanti altri appuntamenti che animeranno la città. L'emergenza sanitaria però non è superata e confidiamo nel senso di responsabilità di tutti per vivere con intelligenza e prudenza questi giorni di festa".

"Dopo il blocco totale del 2021 - sottolinea l'assessore della Cultura e Turismo Massimiliano Sanna - quest'anno riusciamo a proporre iniziative che dovranno essere vissute in allegria ma con giudizio, attenzione e nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Il programma arriva all'ultimo momento ed è ancora condizionato dalla pandemia, ma crediamo ci siano le condizioni per festeggiare il Carnevale in sicurezza. Partiamo giovedì grasso con la Zippolata in piazza Eleonora e piazza Roma e l'animazione itinerante per il centro storico, mentre venerdì al Foro boario sarà proposto un laboratorio sui cavallini di canna e all'Hospitalis Sancti Antoni un amarcord di Sartiglia con immagini e testimonianze sulla giostra equestre di ieri e di oggi. Sabato - prosegue l'assessore - ricorderemo una persona a noi cara che tanto si è spesa per il Comune e per la Sartiglia: Lina Casu che è mancata alcuni anni fa, la cui famiglia ha voluto donare al Centro di documentazione della Sartiglia i cimeli sulla giostra raccolti in tanti anni di appassionato lavoro. Sempre sabato all'Antiquarium Arborense sarà inaugurata la mostra 'Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori, dall'Odissea all'Orlando Furioso', memorie archeologiche e letterarie sulla maestria di cavalieri impegnati in acrobatiche esibizioni".

Domenica e martedì spazio alla Sartiglia con le vestizioni, il corteo dei cavalieri, la benedizione e l'incrocio delle spade che sarà trasmessa in diretta televisiva e sul web, ma anche all'ormai tradizionale annullo filatelico.

"Fanno da corollario anche i concorsi abbinati alla giostra - conclude Sanna - Emozioni di Sartiglia quest'anno è dedicato al disegno e alla poesia e si aggiunge Sartiglia Comics dedicato alla rappresentazione della giostra con i fumetti. Infine i maxi schermi che dal 26 febbraio al 1° marzo, in piazza Eleonora e piazza Roma, trasmetteranno un ricco palinsesto di immagini della giostra equestre, interviste, video del passato e ricordi di Sartiglia".