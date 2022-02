Cagliari. Richieste di donazioni di sangue per una bambina affetta da leucemia? "È falso”

L’ARNAS: “L’Azienda Brotzu non ha diramato alcun appello per richiedere la donazione di sangue a favore di una bambina”

Di: Redazione Sardegna Live

“Attenti alle fake news, alle notizie false. Girano, sui social, richieste di donazioni di sangue per una bambina affetta da leucemia: è una notizia falsa”. A comunicarlo è l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS) di Cagliari, costituita dall'Ospedale San Michele e dall'Ospedale Oncologico "A. Businco".

“L’Azienda Brotzu – si legge in una nota pubblicata sulla pagina istituzionale dell’Azienda - non ha diramato alcun appello per richiedere la donazione di sangue a favore di una bambina. E’ importante saper riconoscere una notizia falsa (una fake news) per evitare azioni che non hanno nessuna utilità. Ricordiamo che c’è sempre bisogno di sangue e che donare è un gesto di grande solidarietà sempre e comunque, ma che occorre prenotarsi allo 070 539347 per evitare affollamenti e inutili attese al Centro Trasfusionale”.

L’Azienda precisa ancora: “Non esistono le ‘donazioni nominative’ cioè voglio donare per “il Sig. Rossi o la Sig.ra Bianchi”, le donazioni sono tutte comunque destinate a garantire l’assistenza a persone che ne hanno bisogno. Diffidate dei messaggi che girano in rete e non si sa da chi provengano o per i quali non siano verificabili le fonti, soprattutto quando riguardano temi come la salute e gli ospedali. Dispiace vedere che qualcuno nella rete faccia girare false notizie e appelli che fanno leva su aspetti così delicati e che non aiutano certo a fare una corretta sensibilizzazione sul tema delle donazioni di sangue e creano disservizi e incomprensioni tra i cittadini e gli operatori sanitari”.