Bimbo travolto e ucciso a Cagliari, funerali in forma riservata

Presenti i familiari e una delegazione dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati celebrati oggi pomeriggio a Cagliari i funerali del piccolo Daniele Ulver, il bimbo di 15 mesi travolto e ucciso sul passeggino da uno scooter che lo ha preso in pieno mentre la mamma attraversava la strada sulle strisce pedonali, in via Cadello, vicino al parco di Monte Claro.

Come voluto espressamente dalla famiglia le esequie, con rito cattolico e rito ortodosso (il papà della piccola vittima è russo), si sono svolte in forma riservata. Erano presenti solo i familiari e un gruppo di vigili del fuoco, compagni di corso del padre del piccolo Daniele. Domenica prossima dieci associazioni ricorderanno il piccolo Daniele con un sit-in davanti all'ingresso del Parco di Monte Claro.