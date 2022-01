Ufo. Segnalazione a Irgoli: “All’inizio pensavo fossero delle semplici luci del paese, ma mi sono sbagliata"

Cuccu: “La foto sembra interessante ma dobbiamo raccogliere altri elementi. Restiamo in attesa di ricevere altre testimonianze”

Di: Redazione Sardegna Live

“La sera del 18 gennaio è accaduto un fatto strano ad Irgoli, in Baronia. Verso le 19, una signora è uscita da casa per andare in farmacia, quando la sua attenzione è stata catturata improvvisamente da un gruppo di luci in lontananza. In un primo momento ha pensato che fossero le luci del paese Loculi, ma queste erano disposte "a cerchio" e brillavano. Resta ad osservare per una decina di minuti, incuriosita scatta due foto col suo telefonino e poi si incammina verso la farmacia. Al suo ritorno, il gruppo di luci non c'era più, era scomparso”. Lo fa sapere il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu.

“La foto – spiega Cuccu - sembra interessante, ma dobbiamo raccogliere altri elementi per capire cosa è stato fotografato. Quindi restiamo in attesa di ricevere altre testimonianze”.

“Questo è il secondo avvistamento che accade in appena tre settimane del nuovo anno, tanto da intuire che ci sarà molto lavoro per gli ufologi sardi del CISU”, ha precisato il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici.

I DATI Nel 2021 il CISU ha registrato 12 casi "non identificati" in Sardegna.

“Abbiamo ricevuto le segnalazioni dalla Nurra, la Romangia, la Baronia, la Marmilla, il Campidano di Oristano e di Cagliari – racconta Cuccu -. In tutti i casi segnalati sono state descritte fonti luminose e ‘sfere rosse’. In tre occasioni il testimone ha avuto la prontezza di effettuare un video col proprio telefonino. Due osservazioni sono avvenute di mattina, due nel pomeriggio e otto durante la notte”.

In generale, in questi ultimi anni si è registrato un calo di avvistamenti di Ufo. “Forse è la pandemia a rendere ‘distratte’ le persone o sono le restrizioni a limitare la gente a stare all'aperto, a osservare il cielo. Ma nonostante tutta questa emergenza, c'è chi segnala al CISU ciò che ha appena osservato. L'anno scorso gli avvistamenti sono calati del 20% rispetto al 2020 - informa Cuccu - e questa tendenza non si verifica solo in Sardegna ma un po’ in tutta Europa. Le ipotesi sono varie, ma è evidente che i cittadini sono diventati più razionali e non si fanno ingannare facilmente da tutto ciò che brilla nel cielo”.