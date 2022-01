Olbia. Covid, il sindaco Nizzi: “In città mille casi positivi”

“Scusateci se l’Ats non riesce a seguire come dovrebbe il tracciamento, ma l'importante è essere vaccinati"

Di: Redazione Sardegna Live

“Abbiamo registrati 471 casi, ma la realtà è diversa, penso che siamo vicino alla cifra dei mille casi in città. Nonostante questo, abbiamo pochissimi casi di ricoveri e le guarigioni stanno avvenendo tutte in una decina di giorni per chi è vaccinato”. Lo ha fatto sapere ieri il primo cittadino di Olbia Settimo Nizzi nel suo appuntamento su Facebook “Il sindaco in diretta”.

“Scusateci – ha sottolineato Nizzi - se l’Ats non riesce a seguire come dovrebbe il tracciamento dei positivi, ma l’importante è essere vaccinati e seguire le indicazioni date dal Ministero e dalla Regione”.

Nel video in basso la diretta del sindaco di Olbia.