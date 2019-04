I professionisti dell’“arte bianca” a lezione di chimica, biologia e impasti

L’iniziativa, in programma martedì 23 aprile, è promossa da Confartigianato Gallura

Di: Antonio Caria

Scoprire i segreti di lieviti, farine ed enzimi per panificatori, pizzaioli e maestri dolciari. È questo l’obiettivo di Confartigianato Gallura che ha organizzato per martedì 23 aprile un corso di approfondimento e specializzazione tecnico scientifico rivolto ai professionisti dell’“arte bianca”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazione Pizzaker’s Shool, e l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina ha l’obiettivo di offrire un valido supporto sul territorio a tutte le imprese e ai professionisti che vogliono crescere, essere aggiornati e proporre pane, pasta, dolci e focacce meno “pesanti” e più nutrienti.

La lezione, in programma dalle 9.00 alle 14.00 nella Sala Riunioni di Confartigianato Gallura in via Sangallo 67 a Olbia, sarà tenuta dalla biologa Manuela Derosas e sarà aperta dai saluti del Presidente di Confartigianato Gallura, Giacomo Meloni e del Segretario Provinciale di Confartigianato, Federico Fadda.

Per partecipare è necessario inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica info@confartigianatogallura.com o chiamare i numeri di telefono 3488126625 e 0789595079.