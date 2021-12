Disavventura per 334 passeggeri. Membri dell’equipaggio positivi al covid, interrompono l’imbarco

La Nave in partenza dal porto di Golfo Aranci con destinazione Livorno, ha interrotto l’imbarco dei passeggeri dopo aver accertato la presenza di alcuni casi di contagio da Covid-19 tra i membri del proprio equipaggio

Di: Redazione Sardegna Live

A causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 i disagi corrono e crescono. A farne le spese ieri, un gruppo di 334 passeggeri diretti a Livorno con la Nave della Forship “Mega Express Five”, in partenza dal porto di Golfo Aranci, prevista per le ore 20:30.

Il Comando della Nave si è fatto carico del trasbordo dei passeggeri e 113 veicoli sulla nave Moby Wonder interrompendo l’imbarco dopo aver accertato la presenza di alcuni casi di contagio da Covid-19 tra i membri del proprio equipaggio, sotto la super visione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e della Direzione Marittima della Sardegna Settentrionale, sotto il coordinamento del C.V. (CP) Giovanni Canu.

Il Mega Express Five, a causa delle avverse condizioni meteo presenti su Golfo Aranci, con raffiche di vento da maestrale che superavano i 50 nodi, ha successivamente avuto l’autorizzazione per il trasferimento nel porto di Olbia, dove si è ormeggiato in sicurezza verso le ore 23:50.

In questo momento, la situazione dei contagi tra i membri dell’equipaggio è sotto il costante monitoraggio da parte della competente Sanità Marittima.