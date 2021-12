Li Gioi (M5s): “Il reparto Medicina dell’ospedale di Olbia al collasso”

Sopralluogo del consigliere regionale al Giovanni Paolo II

Di: Redazione Sardegna Live

"Il reparto di Medicina con 40 posti letto per una città di 70 mila abitanti e 150 mila presenze in estate descrive chiaramente la situazione insostenibile per medici, infermieri e operatori sanitari del Giovanni Paolo II di Olbia".

Lo afferma il consigliere regionale Roberto Li Gioi del M5s.

"Fino a qualche mese fa il reparto disponeva di 52 posti letto, oggi ne sono rimasti 40 - rileva - la carenza di personale ha costretto a sacrificare un intero modulo da 12 posti letto". Secondo Li Gioi "servirebbero almeno 20 medici perché funzioni a regime, ma attualmente i medici effettivi sono 10, di cui uno impegnato da un anno all'hub vaccinale, un in malattia da tre mesi, una in maternità, una part-time e un'altra ha la 104 e non fa le notti".

Il consigliere riferisce che "i medici sono stremati, non è pensabile andare avanti senza il potenziamento della pianta organica". Roberto Li Gioi il 23 dicembre ha fatto un sopralluogo all'ospedale e sta predisponendo un'interrogazione urgente al presidente della Regione, Christian Solinas e all'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu.

"L'ospedale pubblico della più importante città della Gallura è gravemente in affanno - chiude - la mala gestione della sanità nel territorio prosegue nonostante gli innumerevoli annunci".