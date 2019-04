Fabrizio Marcello: “Si chiude la mia esperienza in città Metropolitana. Ecco alcune delle cose fatte”

Il consigliere comunale del Pd, Fabrizio Marcello, traccia un piccolo bilancio di fine mandato dell’Amministrazione Zedda

Di: Alessandro Congia

E’ sempre stato un acceso sostenitore della Cagliari green, della mobilità sostenibile, dei trasporti concepiti con criterio e a beneficio della collettività e si è battuto fortemente sugli investimenti cospicui che hanno riguardato alcuni settori della municipalità locale e non solo.

Fabrizio Marcello tira le somme e valuta ciò che è stato fatto in questi anni di governo cittadino: ”Con 200 milioni di investimenti – dice - si chiude così la mia esperienza in città Metropolitana: dalla creazione dell'ufficio Mobilità Sostenibile, dove stiamo iniziando per la prima volta a pianificare la mobilità in tutti i 17 comuni con il Pums , al Car Sharing in tutti i 17 comuni, dalla Metropolitana di superficie Diaz-stadio-Marina Piccola, al portale della mobilità studentesca mappa gli spostamenti degli studenti per armonizzare e coordinare gli orari di Ctm, Arst, Ferrovie con l'ingresso nelle scuole, ai finanziamenti per la manutenzione straordinaria con rifacimento del manto stradale e segnaletica orizzontale delle 180 km di strade e ponti metropolitani, mobilità elettrica con 299 colonnine e 60 nuove macchine elettriche per i 17 comuni, Its sistema di infomobilità monitoraggio del traffico e fibra ottica in tutti i 17 comuni con sistema tetra per collegare tutte le polizie municipali dei 17 comuni, cabina di regia sulla ciclabilità metropolitana, agli investimenti sulla sicurezza del territorio con telecamere in tutti i 17 comuni, al progetto Bus rapid transit, alle pensiline Ctm e Arst accessibili in tutti i 17, al progetto con Federcarrozzieri sulla sicurezza stradale nelle scuole, alle 600 bici per i comuni e le scuole, alla settimana della mobilità sostenibile. Grazie agli uffici che mi hanno supportato - conclude Fabrizio Marcello - questa è la città metropolitana di Cagliari”.