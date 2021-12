Raggiunge 187 km/h sulla Sassari-Olbia: fermato un Suv

L’auto bianca è stata immortalata dal telelaser della polizia stradale sulla 729, la Sassari-Olbia, all'altezza del bivio per Ardara

Di: Redazione Sardegna Live

SASSARI. Sfrecciava a 187 chilometri orari il Suv che circolava in una delle strade più pericolose del territorio già segnato da incidenti mortali. L’auto bianca è stata immortalata dal telelaser della polizia stradale sulla 729, la Sassari-Olbia, all'altezza del bivio per Ardara. La corsa si è fortunatamente conclusa prima che potesse accadere qualcosa di grave. Al guidatore è stata ritirata la patente e avviata la pratica per la sospensione, punti cancellati e auto che per un periodo non potrà circolare.

Questo è solo il fatto più clamoroso che emerge dai controlli effettuati negli ultimi giorni dagli agenti del comando provinciale della polizia stradale, guidati dal vice questore aggiunto Inti Piras.

Un’analisi delle infrazioni rilevate conferma la presenza di ubriachi alla guida, eccesso di velocità, veicoli senza copertura assicurativa ma utilizzati regolarmente. E poi la classifica per età: generalmente a finire nei verbali della polizia stradale sono conducenti che hanno tra i 20 e i 40 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari.