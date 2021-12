Regalo di Natale in anticipo per la piccola Gaia: mamma Ines torna a casa dopo un brutto incidente

La donna era rimasta coinvolta in un terribile incidente a maggio lungo la 131 all'altezza di Ottava. Qualche settimana fa la figlia aveva scritto a Babbo Natale: "Non voglio regali, ma che la mamma torni a casa"

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà un Natale più sereno del previsto quello della piccola Gaia, la bimba di Sassari che dopo un grande spavento e mesi di attesa e apprensione può finalmente riabbracciare mamma Ines. La donna, 35 anni, era rimasta in coma per settimane dopo essere stata coinvolta in un terribile incidente lungo la SS 131 all'altezza di Ottava (SS).

"Caro Babbo Natale - scriveva la figlia in una lettera di alcuni giorni fa pubblicata da La Nuova Sardegna - quest'anno io non voglio un regalo ma voglio che mamma ritorni presto. Quest'anno è quello che voglio. Ciao, buon Natale. Con affetto, ti voglio bene, Gaia". Desiderio esaudito.

Ines Battino oggi lascerà il centro sanitario "Don Gnocchi" per tornare a casa e riabbracciare la sua bambina di 7 anni. E' solo la prima tappa di un lungo cammino di riabilitazione necessario dopo i traumi subiti in seguito all'incidente.

La donna era in sella alla sua Kawasaki Z750 quando il 17 maggio si scontrò con un suv nei pressi della borgata sassarese schiantandosi al suolo dopo un volo di trenta metri. Le sue condizioni parvero subito disperate ai soccorritori che l'avevano trasportata in ospedale. Poi il ricovero in Rianimazione e un intervento chirurgico per salvarle la vita. Missione compiuta. Ines venne trasferita a Milano, dove è stata in cura per sei mesi grazie agli sforzi della famiglia. Adesso la piccola Gaia è pronta per il suo miracolo di Natale.